Sorpresa total: Braun Strowman ganó el histórico Greatest Royal Rumble de Arabia Saudita

Un evento único organizó la WWE. Por primera vez en la historia se desarrolló un show de la principal empresa de entretenimiento deportivo en Arabia Saudita. Y no era uno cualquiera. El Greatest Royal Rumble se vivió con mucha emoción.

Ante la presencia de muchos jeques y sin mujeres en la competencia debido a las normas del país, se celebró un espectáculo que contó con un gran atractivo: 50 luchadores en el ring.

A cada 90 segundos iba entrando un peleador al cuadrilátero. Luego de una hora, 16 minutos y 15 segundos de combate, el estadounidense Braun Strowman se coronó como el gran ganador, toda una sorpresa.

Strowman, que entró en el lugar 41, fue el último luchador en pie al sacar del ring a Big Cass.

The #MonsterAmongMen @BraunStrowman ELIMINATES @BigCassWWE to WIN the 50-MAN Greatest Royal Rumble Match! #WWEGRR pic.twitter.com/S55lCNCrEy

— WWE (@WWE) April 27, 2018