¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Paola Muñoz sufrió una dura caída en su debut del Tour of Chongming Island de China



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Raúl Galdames

Paola Muñoz goza de un gran momento en el ciclismo. La chilena corre por el equipo mexicano Swapit Agólico y hoy debutó en el Tour of Chongming Island de China, competencia donde terminó en el lugar número 56 luego de sufrir una dura caída.

Para desgracia de la ciclista, la caída fue a solo 3 kilómetros de la meta.

Sobre la carrera, Muñoz conversó con BioBio Deportes y comentó que “quedamos todas felices con la actuación y todas dentro del pelotón. Estamos trabajando bien, fue una tremenda carrera pero mañana vamos por más”.

Muñoz llegó en el lugar 56 de la primera etapa (111.5k) con un tiempo de 2 horas, 38 minutos y 56 segundos, ese mismo tiempo se le otorgó a todas las competidoras que estuvieron involucradas en la caída.

La ciclista habló sobre la caída que afectó al primer pelotón a falta de 3 kilómetros de la meta diciendo que “fue muy intenso todo, hubo una caída masiva donde estuvimos involucradas cuatro corredoras del equipo entre varias favoritas. Afortunadamente no hubo ninguna fractura, solo tuvimos algunas quemaduras”.

De hecho, Muñoz relata que la caída no fue tan duro, pero el impacto con otras ciclistas si lo fue. “Había mucho viento y cuando escuché la caída ya estaba muy encima. Caí sobre otra ciclista y por eso no tengo tantas quemaduras, pero me golpeó en la espalda otra bicicleta y eso si me quedó doliendo”, dijo.

Así quedó la rodilla de Paola Muñoz:



Tendencias Ahora