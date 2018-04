¿encontraste un error? avísanos

Team Chile gana ocho medallas en primera jornada de finales del Latino Esquí Náutico



Publicado por Raúl Galdames

Un total de ocho medallas cosechó el Team Chile de esquí náutico en la primera jornada de finales del Campeonato Latinoamericano que se está disputando en Querétaro, México.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue el joven Martín Labra, quien logró oro en figuras y en salto (24,1 metros), además de conseguir una medalla de plata en slalom, todos en la categoría sub 13.

“Estoy muy satisfecho con mis medallas. Me preparé mucho para llegar bien a este torneo y me deja muy contento haber logrado estar en el podio”, dijo el seleccionado nacional que también se quedará con la medalla de oro en el overall de la categoría.

Robert Bitter es otro deportista de gran nivel en Querétaro, logrando la medalla de oro en figuras senior, y la plata en slalom senior.

Completaron la gran actuación nacional en México los sub13, Trinidad Espinal (bronce en slalom), Matías González (plata en figuras) y Santiago Barrientos (plata en salto).

El Latinoamericano se reanuda este jueves con las clasificatorias de slalom, figuras y salto de las categorías juvenil, sub21 y open.

