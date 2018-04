¿encontraste un error? avísanos

Volvió con todo: Víctor Arevana se coronó campeón nacional de los 5 mil metros planos



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

El fondista chileno Víctor Aravena volvió más fuerte que nunca a las pistas este fin de semana.

Luego de sobreponerse a dolencias físicas, las que por cierto lo mantuvieron al borde del retiro, el oriundo de Coronel retornó para dejar su nombre en lo más alto del podio nacional.

Lo anterior, ya que el atleta se impuso en los 5 mil metros planos del Campeonato Nacional de Atletismo que se celebró en Santiago, demostrando que está más vigente que nunca.

El deportista consiguió la presea de oro luego de cruzar la meta con un crono de 13 minutos y 47 segundos, dejando de esta manera en el camino a Carlos Díaz (medalla de plata) y Danilo Vera (medalla de bronce).

“La verdad es que estoy contentísimo porque hice mi retorno oficial a las pistas después de una lesión en el Tendón de Aquiles. Fue un tratamiento largo y la espera fue agobiante pero pude salir adelante”, afirmó el coronelino a BioBioChile.

Aravena agregó que pudo lograr “su segunda mejor marca histórica”, lo que le permite clasificar a sus terceros Juegos Odesur, los que se desarrollarán en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en mayo próximo.

Eso sí, esto no fue lo único que el atleta logró, ya que su marca le permitió obtener una plaza para los Juegos Iberoamericanos.

“Quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron conmigo en este periodo tan difícil, en especial a mi familia, que fueron ellos los que no me dejaron pensar en el retiro, idea que se me pasó por la cabeza porque ya no estaba siendo sano para mí ir a las pistas siempre con dolor”, añadió.

Finalmente, el deportista adelantó que “seguiremos avanzando para representar de la mejor manera al país en Cochabamba”.

