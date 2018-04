¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

’Pitbull’ Rivas y pelea ante Cannetti: "Yo no quiero vengar a nadie, solo quiero ganar"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Jeser Lara

Diego Rivas está ansioso. Y es que el primer peleador de artes marciales mixtas chileno en la UFC será parte del debut de la empresa en nuestro país, algo histórico para este peleador de 26 años.

Para el ‘Pitbull’ ser parte de este evento no es un privilegio, al contrario, es algo que se ganó.

Además, este chileno ha contribuido con su ‘granito’ de arena para que esta empresa, líder en artes marciales mixtas, visite nuestro país por primera vez, algo no menor.

Este 19 de mayo el nacional deberá enfrentarse al argentino Guido Cannetti por la categoría de peso gallo, un duro rival que necesita ganar para poder mantenerse en la UFC.

‘Pitbull’ está decidido, él quiere ganar, y lo hará con el apoyo del público. A continuación, su entrevista con BioBioChile.

Antes de cada combate te ibas a entrenar a Estados Unidos y ahora, gracias a este evento, lo estás haciendo en Chile, en Temuco, ¿La preparación es la misma?

Mis entrenadores tienen bastante experiencia en el extranjero, peleando en eventos de alto nivel. Esta vez me quise quedar acá por mi hijo, acá tengo mucho nivel. Si bien no tengo la gran cantidad de sparring como en Estados Unidos, estoy entrenando bastante duro.

Además acá, toda la atención se centra en mí. En Estados Unidos, como son teams más grandes, la atención del coach es más dispersa, por acá o por allá. Ahora los entrenamientos son más personalizados, tengo la atención de mis entrenadores.

¿Cómo describes el hecho de ser el primer peleador chileno en UFC en combatir en el primer evento de la empresa en nuestro país? ¿Te sientes un privilegiado?

No, porque es algo que me gané. Me he ganado el estar en UFC peleando. Nadie me ayudó y nadie me lo regaló. He ayudado con un grano de arena a que la UFC haya puesto sus ojos en Chile. Lamentablemente de mis tres peleas perdí solo una, no fue algo tan malo, pero también ayudó a ver mi carrera de otro punto de vista. Me siento bastante contento de pelear en mi país, frente a mi gente. Primera vez que peleo con público a mi favor.

Me imagino que hay una responsabilidad mayor por pelear en tu propio país, y en el debut del UFC en Chile

Si, siempre he sentido un grado de responsabilidad, por ser el único chileno en la empresa. Siempre salgo a ganar, es una responsabilidad mayor estar acá en mi casa. Estoy entrenando para ganar y para darle un gran show a toda mi gente.

¿Qué esperas del público para este evento?

Quiero escuchar retumbar el ‘ceachei’, quiero ver mucho rojo en las galerías, que la gente vibre con esta fiesta, que sea el impulso que necesitamos acá para apoyar este deporte. Espero que llenemos el Movistar lleno de chilenos.

El año pasado sufriste tu primera derrota en UFC, volviste tras superar una dura batalla contra el cáncer ¿Qué ha cambiado de aquella caída ante Quiñones?

Uno aprende de las derrotas. Muchas veces la victoria y los triunfos te nublan. Esa vez no hice una buena dieta, ahora lo estoy haciendo muy bien. Para esa pelea bajé de categoría, no sabía como hacer los cortes de peso. Ahora tengo nutriólogo. Me estoy sintiendo fuerte con este peso.

Estás terminando la ingeniería civil, ¿Piensas vivir de eso cuando te retires de las artes marciales mixtas? ¿O fomentarás tu deporte al resto de los jóvenes de nuestro país?

Dejé congelada mi carrera, es muy complicado ser deportista de alto rendimiento y llevar una carrera universitaria, el desgaste físico y mental, las horas de entrenamiento no son compatibles con la universidad.

Mi profesión es ser peleador. En el futuro me veo siendo profesor, teniendo mi gimnasio, dar clases. Quiero traspasárselo a la gente, quiero transmitir que por entrenar boxeo u otro deporte no tienes que estar peleando, cualquiera lo puede hacer. Estos deportes así, a diferencia de los deportes convencionales, entregan valores, vemos que el fútbol hoy en día no se entregan valores. Mi vida es en base a esto.

Tu próximo rival, el argentino Guido Cannetti, viene de una derrota ante Kyung Ho Kang en el UFC Fight Night de enero, además, cuenta con un récord negativo y sumado a la presión del público, ¿Crees que eso afectará en su rendimiento?

Si, obviamente, si yo estuviera en sus pantalones, también tendría un poco de presión, si vengo de un récord negativo y con mal desempeño. Si fuese él estaría entrenando al doble, espero de que el llegue en la mejor condición. Espero que llegue bien y que podamos dar un buen espectáculo.

¿Algún mensaje para ‘ninja’? Él ya calentó el ambiente en la previa de la pelea, al señalar que te ‘arrancará la cabeza’. Y mencionar también que lanzó que ante ti ‘vengará a Las Malvinas y a la selección de Argentina’.

Cada uno tiene su forma de ser, es su pensamiento, es libre de pensar lo que quiera. Yo estoy enfocado en mí pelea, es lo único que puedo decir, yo no quiero vengar a nadie y solamente quiero ganar, es por eso por lo que como y voy a ganar.

¿Cuáles son tus proyecciones dentro de la empresa?

Siempre he tenido el pensamiento de ir paso a paso en la vida. El primer paso que tengo es ganarle a Cannetti y en un corto plazo me quiero posicionar en el top 15 de mi categoría. Este no es un deporte fácil y ojalá algún día pueda pelear por un título.

Tendencias Ahora