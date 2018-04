¿encontraste un error? avísanos

Fallece Bruno Sammartino, el campeón con el reinado más largo de la historia de la WWE



0

0

0

0

Visitas

Publicado por Nicolás Maureira

El exluchador italiano de la WWE y miembro del salón de la fama, Bruno Sammartino, falleció este miércoles a los 82 años.

La WWE comunicó la noticia en su página web sin indicar la causa de muerte de Sammartino.

Nacido en la localidad italiana de Pizzoferrato en 1935, Sammartino sufrió la pérdida de dos hermanos a temprana edad y se refugió con su madre en la montaña Valla Rocca durante la ocupación nazi, reuniéndose con su padre inmigrante en Pittsburgh (Estados Unidos) en 1950.

En su adolescencia comenzó a levantar pesas y estableció un record mundial en 1959, lo que llamó la atención de Vincent J. McMahon que lo llevó a la WWF, actual WWE.

En su carrera como luchador estableció el reinado más largo como campeón de la WWE con 2 mil 803 días, insuperable hasta el día de hoy.

En 2013 llegó a un acuerdo con la WWE para ingresar al Salón de la Fama.

Leyendas de la WWE y actuales luchadores reaccionaron con tristeza al enterearse de la muerte del ‘Superman’ italiano.

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Bruno Sammartino has passed away at age 82. https://t.co/B8nUabP0oh — WWE (@WWE) April 18, 2018

ÚLTIMA HORA: Ha fallecido el miembro del Hall of Fame de WWE, Bruno Sammartino. Que descanse en paz. pic.twitter.com/PbsbHvo7LR — WWE España (@WWE_es) April 18, 2018

Devastated to hear the passing of a true icon, legend, great, honest and wonderful man…

A true friend…and one of the toughest people I've ever met.

My thoughts are with his entire family. #RIPBrunoSammartino #AmericanDream — Triple H (@TripleH) April 18, 2018

#BrunoSammartino epitomized the word legend. Rest in Power my friend. Thank you for all the paved roads you left us young guys 🙏🏻#wwe @WWE — Mike Kanellis (@RealMikeBennett) April 18, 2018

Rest In Peace Bruno Samartino. It was an honor meeting you and talking how many times we could have sold out MSG together back in the day. #RIPBrunoSammartino pic.twitter.com/Df7TgfBDnR — Rusev (@RusevBUL) April 18, 2018

