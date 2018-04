¿encontraste un error? avísanos

Claudio Romero alzó la voz: "Hay un montón de mentiras que se dijeron sobre mí"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Este fin de semana se llevó a cabo una nueva versión del tradicional Grand Prix Orlando Guaita, torneo chileno que reunió a lo mejor del atletismo chileno en la pista del estadio Nacional.

Caras nuevas y otras más que conocidas llegaron hasta el recinto deportivo para dar todo de sí y dejar su nombre en lo más alto del país. Si bien la competencia se realizó en completa normalidad, hubo una presencia que no pasó desapercibida y que acaparó la atención de los medios de comunicación.

Se trata de Claudio Romero, el actual campeón chileno del lanzamiento de la bala, quien estaba fuera de competencia luego de verse envuelto en una confusa polémica en la pasada gala de premiación del Club Universidad Católica.

“Estoy muy contento de volver con el grupo de la Católica, y de estar con el entrenador. Han sido días muy buenos. Hice buenos lanzamientos hoy (ayer), aunque puedo seguir mejorando”, partió reconociendo el atleta a El Mercurio.

Agregando que lejos lo que lo más difícil que le ha tocado vivir en estos cuatro meses es que nadie le pudo ayudar con la técnica, lo que “hizo que bajara mi rendimiento. No puedo evitar pensar en qué marcas estaría ahora si es que hubiese entrenado desde el verano, pero bueno”.

Sobre el incidente de aquel 19 de diciembre, del que por cierto nunca existió un declaración pública, Romero indicó que “hay un montón de mentiras que se dijeron sobre mí, como que había tomado pastillas o drogas antes de ese evento en la Católica. O que me había peleado con un compañeros”.

Complementando con que si bien la exposición que se hizo de su imagen en los medios de comunicación fue tremenda, prefiere dar vuelta la pagina y concentrarse en su presente como deportista.

“Salí en varias partes y no fue muy agradable. Te repito, no me gusta hablar de lo que pasó, solo quiero dejarlo en el pasado”, añadió.

Destacar que el atleta de 17 años volvió en gloria y majestad a las pistas, ya que la tarde de ayer se alzó campeón en el lanzamiento de la bala (17,20) y en el disco (55,99), dándoles dos nuevas medallas de oro a nuestro país.

“Está todo resuelto, ahora solo quiero volver a representar a Chile. Siento que este año puedo hacer marcas muy buenas en el disco y en la bala, y por qué no, volver a ser campeón del mundo. Estoy confiado en lo que pueda hacer, tengo la cabeza y el físico para lograr muchas cosas”, concluyó.

