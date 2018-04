El mensaje de Usain Bolt que ilusiona con un posible regreso a las pistas de atletismo

¿encontraste un error? avísanos

El Mundial de Atletismo de Londres disputado en agosto del año pasado fue la última competición en la que participó Usain Bolt. El ocho veces campeón olímpico tuvo un triste adiós de las competencias tras lesionarse los isquiotibiales en la final de relevos 4x 100.

Sin embargo, el jamaiquino será recordado como uno de los grandes deportistas de la historia y un verdadero hombre record. Alejado de las pistas, Bolt no ha dejado de lado la actividad física y a sus 31 años persigue el sueño de convertirse en futbolista profesional. En el Borussia Dortmund ha mostrado pinceladas de su talento y confirmó ante los ojos del mundo que sus deseos van en serio.

Pese a lo anterior, el atleta ha causado gran expectación en sus seguidores y no precisamente por su última incursión deportiva. El jamaiquino ha sido una de las grandes atracciones en su paso por los Juegos de la Commonwealth y un mensaje publicado en su Twitter dejó abierta la posibilidad de un posible regreso a las pistas.

“¿Me habré retirado demasiado pronto? Hmmm” es la interrogante que se hizo el ‘hombre más rápido del mundo’ en su paso por tierras australianas. A pesar de que asegura estar enfocado en su faceta como futbolista y en un posible llamado del Manchester United, el bichito del atletismo le ha vuelto a picar.

Luego de que el equipo de hombres de su país quedara en el tercer lugar de la competencia de relevos, Bolt volvió a dar pistas de un posible regreso tras indicar que “mirar el relevo hace que me haga algunas preguntas. De todos modos #TeamJamaica todo el día todos los días”.

De esta forma y a menos de dos años que se realicen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , la esperanza de ver a Usain Bolt recorriendo las pistas es más que una simple ilusión.

Did I retire too soon? Hmmm

Watching the relay just now made me ask myself a few questions. Anyhow #TeamJamaica all day everyday #GoldCoast2018 #CommonwealthGames

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) April 14, 2018