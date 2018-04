¿encontraste un error? avísanos

La desgarradora confesión de peleadora de la UFC: sufrió violación grupal a los 14 años



Publicado por Jeser Lara

La peleadora de artes marciales mixtas, Paige VanZant, presentó recientemente su biografía donde reveló desgarradores pasajes de su adolescencia, cuando fue víctima de bullying y sufrió una violación grupal a los 14 años.

En el libro, titulado ‘Rise: Surviving the Fight of My Life’ (Rise: Sobreviviendo la pelea de mi vida), la estadounidense que combate para la UFC confesó que tras estos duros episodios, las MMA la salvaron del suicidio.

“La Artes Marciales Mixtas me salvaron la vida… y salvaron también a la persona que soy ahora”, explicó la peleadora de 24 años en entrevista con ABC News.

VanZant, que actualmente pelea en la división peso mosca de la UFC, sorprendió en su biografía con una traumática situación que vivió cuando tenía solo 14 años, cuando al asistir a una fiesta un grupo de compañeros la violó.

“Me mueven… cambian mi posición. Fallo en cada intento por resistir, mis extremidades parecen cemento fresco en mi cuerpo, mi cerebro una densa niebla. Estoy despierta y consciente, pero mi cuerpo parece muerto”, relató.

“Sé lo que pasa, pero no puedo hacer nada para detenerlo. No tengo voz ni elección, solo someterme y rezar para que termine pronto”, explicó.

La peleadora señaló que sabía que algo malo le sucedería aquella noche. “Cuando crucé la puerta de la casa pensé: ‘esto probablemente no es una buena idea"”.

Consultada por su intención de suicidarse, VanZant explicó que “no es que me quería morir. Simplemente no quería sentir más dolor. Cuando estaba en el colegio estaba tan sola y me sentía tan insegura que me iba a almorzar al baño para no tener que estar en la cafetería con el resto de mis compañeros”. Pero las artes marciales mixtas me salvaron la vida”.

Finalmente, la peleadora comentó que decidió sacar a la luz estos episodios para que mujeres que han sentido agresiones similares “no se sientan solas”.

