Habría revancha entre Mayweather y McGregor pero con polémico cambio de reglas

¿encontraste un error? avísanos

Hace unos días, el boxeador Floyd Mayweather confesó su interés de salir del retiro para competir en el mundo de las artes marciales mixtas, aunque obviamente dejó en claro que lo haría si le ofrecieran una ‘loca’ suma de dinero.

“Es posible que vuelva pero, si lo hago, será para luchar en un octágono. El retiro está genial pero, como saben, puedo tomar mi retiro y salirme de él”, declaró ‘Money’ a la cadena de pago Showtime.

“Si la suma de dinero es buena, estoy dispuesto a volver, pero debe ser una cantidad loca. Puedo hacer lo que quiera, soy Floyd Mayweather”, insistió.

Sin embargo, esta ‘loca’ idea no sería tan impensada. De hecho, según informó el periodista del The Sports Journal, Omar Al Raisi, al sitio World Boxing News, Mayweather estaría en conversaciones con nada más ni nada menos que Conor McGregor, para enfrentarse en una revancha en el octágono.

.@FloydMayweather will fight @TheNotoriousMMA in the octagon. With 4 ounce gloves, no shoes, 5-five minute rounds in 155 division.

No kicks, no take downs, no elbows, no knees. Certain things will be allowed like the clinch. pic.twitter.com/Gmv5koAG00

— Omar Al Raisi (@Dantani) April 8, 2018