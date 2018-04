¿encontraste un error? avísanos

AJ Styles retuvo su título en Wrestlemania: Nakamura se vengó y lo golpeó en el festejo



Publicado por Pablo Velozo

Era la ‘batalla soñada’… pero terminó en escándalo. La pelea por el campeonato de la WWE en Wrestlemania acabó de mala manera.

Y es que luego que AJ Styles superara a Shinsuke Nakamura, el japonés no encontró nada más apropiado que descargar su frustración de manera ilegal contra su rival.

Tras caer a manos de un ‘Styles clash’, Nakamura golpeó de sorpresa y en la entrepierna a AJ Styles. Solo segundos antes lo había abrazado y felicitado por la victoria.

Hay que destacar que AJ logró tener su título tras una correcta actuación. ¿Habrá revancha?

