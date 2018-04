Volvió en gloria y con tumba ’rompe-cuellos’: The Undertaker venció a Cena en Wrestlemania

¿encontraste un error? avísanos

No podía quedar ausente de la fiesta. Lo que casi todos los fanáticos de la WWE estaban esperando se concretó esta noche en Wrestlemania 34: el retorno del ‘The Undertaker’.

El mítico personaje de la lucha libre televisada, cuya participación estaba en duda, apareció en el evento más importante del año para enfrentarse con otro personaje relevante de la compañía, John Cena.

El ‘Enterrador’ respondió al constante llamado de John -que peleaba con Elías-, y lo hizo pasar un horrible momento. Sin ir más lejos, le ganó con uno de sus movimientos más característico, la tumba ‘rompe-cuellos’.

Si bien el combate no fue largo, la sola aparición del ‘tétrico’ peleador revolucionó a todos los fanáticos de esta disciplina.

Hay que consignar que esta es la primera vez que ‘The Undertaker’ y Cena midieron fuerzas en una cita de este calibre, pese a que se trata de dos de las figuras más grandes de la WWE.

The match you thought you would NEVER see…is LIVE on @WWENetwork, and The #Undertaker just went OLD SCHOOL on @JohnCena! #WrestleMania pic.twitter.com/DBII59qVS7

— WWE Network (@WWENetwork) 9 de abril de 2018