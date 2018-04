¿encontraste un error? avísanos

Smackdown tiene nuevos campeones en pareja: Bludgeon Brothers se titularon en Wrestlemania



Publicado por Pablo Velozo

Tiene nuevo monarcas en pareja. Smackdown celebró esta noche en el marco de Wrestlemania el combate para elegir a su dupla campeona.

En un combate que duró menos de lo esperado, los campeones The Usos se enfrentaron a los retadores Bludgeon Brothers y The New Day.

Harper y Rowan de los Bludgeon aplicaron una de sus maniobras favoritas, la ‘Super Powebomb’, para terminar con la pelea. Esa vez lo hicieron desde la tercera cuerda.

De esta manera, el binomio consiguió coronarse por primera vez desde que fueran ‘rebautizados’ en Smackdown.

Recordemos que Wrestlemania es el evento estelar de la lucha libre televisada. Una cita que vive esta noche su edición número 34.

