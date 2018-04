Nia Jax arrasó con Alexa Bliss en Wrestlemania y es la nueva campeona femenina de RAW

¿encontraste un error? avísanos

Arrasó. La luchadora Nia Jax se transformó esta noche en la nueva campeona femenina de RAW.

Y lo hizo nada menos que en Wrestlemania, el evento más importante de la lucha libre televisada, ante más de 70 mil espectadores en el Mercedes-Benz Superdome de New Orleans.

Nia no tuvo piedad de la antigua campeona y su examiga, Alexa Bliss, y dominó las acciones sobre el cuadrilátero de principio a fin.

Para acabar con el combate, Nia protagonizó un ‘Samoan Drop’ que hizo enloquecer a los asistentes.

Se trata del primer título que alcanza Nia Jax, quien prometió cuidar lo mejor posible su cinturón.

They could hear this one all the way in ALABAMA.#WrestleMania @NiaJaxWWE pic.twitter.com/cOw6igFfnC

— WWE WrestleMania (@WrestleMania) 9 de abril de 2018