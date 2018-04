Debutó en grande: Ronda Rousey y Kurt Angle vencieron a HHH y Stephanie en Wrestlemania

¿encontraste un error? avísanos

Tuvo un debut soñado. Ronda Rousey arrancó de la mejor manera su expedición en la lucha libre televisa de la WWE.

Esto ya que logró una victoria esta noche, en compañía de Kurt Angle, nada menos que en Wrestlemania, el evento más importante de esta especialidad.

‘Rodwy’ fue la gran protagonista del combate. De hecho, el triunfo se alcanzó por una llave de rendición aplicada sobre el brazo de Stephanie McMahon.

Recordemos que McMahon formó pareja en el cuadrilátero junto a su esposo Hunter Hearst Helmsley, más conocido como ‘HHH’.

Sin embargo, la presencia del multicampeón no fue suficiente para contrarrestar el poderío de Rousey y su compañero, quienes se impusieron tras 20 minutos sobre el ring.

Looks like all that #WrestleMania training that @RondaRousey has been doing just might pay off… she is DOMINATING on The #GrandestStageOfThemAll! pic.twitter.com/1pwXIFZvti

— WWE (@WWE) 9 de abril de 2018