Golfista Tony Finau sufre insólita lesión en el tobillo tras celebrar un ’hoyo en uno’

Comenzó la cuenta regresiva para que se inicie uno de los torneos más tradicionales del golf. El Masters de Augusta reunirá a los mejores exponentes de la disciplina en busca de ponerse la chaqueta verde que acredita al mejor del torneo.

En medio de los preparativos de la competencia, el golfista Tony Finau vivió una particular situación que lo podría dejar sin debutar. Antes del inicio de la competencia, los golfistas suelen entrenar y dar una pequeña demostración al público, pero lo que sucedió con el norteamericano rompió toda la monotonía y tranquilidad del evento.

Finau realizó un hoyo en uno y no escondió su emoción emprendiendo una carrera por el césped, desatando la algarabía de los espectadores. Pero su alegría se vería opacada luego de realizar un mal movimiento cuando volvía corriendo de espaldas.

En un mal cálculo, el golfista piso mal con su pie de apoyo y sufrió la dislocación de su tobillo izquierdo. Finau se lo tomó con mesura y fue el mismo quien puso el tobillo en su lugar, saliendo por sus propios medios del campo para recibir atención médica.

A pesar de la lesión, Finau se mostró optimista e indicó en su Twitter oficial que “Día loco. Gracias a todos por la preocupación, los mensajes y oraciones. Soy optimista”.

Durante el transcurso de la jornada se sabrá si el golfista podrá participar del Masters, en primera instancia los rayos X descartaron cualquier fractura por lo que se evaluará la hinchazón y el dolor del tobillo previo al inicio de la competencia.

Revisa las imágenes a continuación:

Crazy day. Thanks for thoughts of concern, messages and prayers from all. I'm optimistic. https://t.co/m9y5T1a9Uy

— Tony Finau Golf (@tonyfinaugolf) April 5, 2018