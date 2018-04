¿encontraste un error? avísanos

"Un muerto en mi historial": la polémica frase de campeón mundial de boxeo Deontay Wilder



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Una nueva polémica se ha suscitado dentro del boxeo mundial. Minutos después de vencer a Joseph Parker en Cardiff, el británico Anthony Joshua no tardó en señalar que quería enfrentarse con el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el estadounidense Deontay Wilder.

Hasta allí, ninguna novedad. No obstante, lo que comenzó como una simple petición podría tomar tintes distintos, ya que se conoció que Wilder se refirió a esto y le respondió al británico de una manera muy particular.

“Quiero que haya un muerto en mi historial. Uno de verdad”, partió reconociendo el inglés según constató Infobae, dejando entrever que podría aceptar el reto solo para cumplir su cometido.

“Cuando me subo al ring soy el ‘Bombardero de bronce’, estoy loco, no cuenta nada más ni siento compasión por el ser humano que está ante mí”, añadió.

Eso sí, sus declaraciones no quedaron allí, puesto que aparentemente no cayeron bien en el CMB, institución que podría abrir una investigación y sancionar al luchador por sus dichos.

“Son palabras que no se pueden ignorar, van en contra de nuestra ética”, indicó el presidente de la CMB, Mauricio Sulimain.

Joshua, por su parte, evitó referirse al tema para no continuar alargando la disputa. “No me gustan las exageraciones. Me encantaría ir a Estados Unidos con Eddie y Rob, mirar el paisaje, ver que tan serios son y lidiar con él a puertas cerradas”, sentenció.

