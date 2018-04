Los ’All Blacks’ de luto: fallece Keith Murdoch, el único expulsado por indisciplina

¿encontraste un error? avísanos

Era conocido por ser el único All Black en haber sido despedido en un torneo por motivos disciplinarios; el pilar Keith Murdoch falleció a los 74 años, anunció este viernes la federación neozelandesa de rugby.

“Rugby Nueva Zelanda llora a su antiguo All Black #686 Keith Murdoch”, tuiteó la Federación.

Este pilar de 110 kilos y 1,83 metros, sólo jugó tres tests con los All Blacks, pero pasó a la historia una noche de diciembre de 1972 en Cardiff, luego de un triunfo ante Gales (19-16).

Después de anotar el try decisivo horas antes, Murdoch se dispuso a celebrarlo. Una vez en el bar del hotel Angel, cuando éste ya había cerrado sus puertas, Murdoch habría tratado de colarse en la cocina para tomar una última cerveza. Un miembro de la seguridad del establecimiento trató de evitarlo, y se desataron los golpes.

Resultado, dos días después el mánager de los All Blacks Ernie Todd decidió que Murdoch regresase a Nueva Zelanda “por su propio bien”.

Pero el jugador no volvió a su país. Se bajó del avión en una escala en Australia y se perdió su pista.

El periodista neozelandés especialista en rugby Terry McLean encontró la huella de Murdoch en un pozo de extracción de petróleo cerca de Perth, en Australia. Pero la entrevista duró poco, el exjugador sólo le dedicó una frase; “vuelve a subir al autobús”.

Después, en 2001, Murdoch declaró como testigo en una investigación sobre la muerte de un aborigen en la provincia australiana de Northern Territory.

Pero la leyenda de Keith Murdoch ha seguido viva en los All Blacks todos estos años: cada vez que pasan por Cardiff, beben siempre unas cervezas en el Angel Hotel.

New Zealand Rugby mourns the loss of former All Black #686 Keith Murdoch.

FULL BIO: https://t.co/u3cuJZto5X pic.twitter.com/b4y89BAn5N

— All Blacks (@AllBlacks) 30 de marzo de 2018