Brutal: Luchador de la MMA se destruyó la pierna luego de su última batalla

Totalmente destruida le quedó la pierna a Rory Macdonald, un exponente de la MMA que acaba de coronarse campeón del peso welter del Bellator 192.

Y es que si bien la algarabía de alcanzar el título se apoderó de este una vez finalizado el combate, pronto debió volver a la realidad para darse cuenta del alto precio que debió pagar: una tibia destrozada.

Y es que Rory acabó con la tibia de su pierna izquierda ‘reventada’ producto de las brutales patadas que le propinó a Douglas Lima. Eso sí, esto no fue el único saldo negativo que le quedó al luchador, puesto que su puño y rostro también quedaron totalmente ‘desfigurados’.

Es más, tan grave es la situación, que este no solo se retiró de la jaula sin poder apoyar el pie, sino que también deberá estar a lo menos seis meses fuera de las pistas según lo que le informaron en el centro asistencia al que fue derivado.

Revisa a continuación algunas de las imágenes que registraron las horribles secuelas:

Check out the state of Rory MacDonald's leg after his Bellator Welterweight title victory over Douglas Lima… 🤼🏅 Wow! 😮😐 📷 credit – Dave Mandal – USA Today Sports #Bellator192 🇺🇸 pic.twitter.com/ZKlSPNIn6e

.@rory_macdonald’s leg looked like this in the third round at #Bellator192 and he still was able to win the welterweight title. (@cynthiavance) pic.twitter.com/AYCZ3JDBfB

— MMAFighting.com (@MMAFighting) 21 de enero de 2018