Ignacio Casale y el Dakar 2018: "Fue el más duro de mi carrera deportiva"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Con bombos y platillos fue recibido el piloto chileno y actual campeón del Rally Dakar 2018, Ignacio Casale.

Y es que el piloto Yamaha que acaba de llegar a nuestro país luego de disputar la cita del desierto fue acogido por su público, al que se dirigió en una conferencia de prensa para contarles su experiencia luego de conquistar el segundo título de su carrera.

“Fue el Dakar más duro de mi carrera deportiva. Para mi esto tomó muchos años. Fue un Dakar muy parejo y estratégico. Hice las cosas con mucha tranquilidad, nunca me presioné y creo que pudimos levantar nuevamente el título con mucho esfuerzo”, partió aclarando el chileno.

Agregando que “este año, a diferencia del 2014, le metí más cabeza que acelerador. Quizás antes era más rápido arriba del quads pero ocupaba menos cabeza y la estrategia, creo que en el rally tienes que ser más inteligente que rápido”.

Al ser consultado por su rally ideal, el nacional fue enfático en señalar que si bien el de este año, el que por cierto contempló rutas por Bolivia, le dejó hermosos recuerdos y una experiencia enriquecedora, él prefiere estar el un rally que recorre lugares de Chile, Perú y Argentina.

“Ese es mi Dakar preferido. Con mucha duna, mucho fuera de pista, creo que es la esencia del Dakar. Hace poco entró Bolivia, un país maravilloso con gente increíble, pero a mi no me gusta mucho por el tema de la lluvia y del frío. No es mi hábitat, no estoy acostumbrado a eso y no lo paso bien en esas situaciones”, añadió.

Respecto a esto mismo, Casale comentó que aprovechó el llamado de felicitación de Sebastián Piñera para solicitarle que en su próximo gobierno se realicen todas las gestiones que estén a su alcance para que la cita del mundo de la velocidad vuelva a nuestro país.

“Me gustaría conocer a la nueva ministra y ayudarla en lo que sea. Tengo toda la disposición al igual que muchos otros deportistas. Somos personas que estamos dispuestos, no sé si enseñarle, pero si a tratar de mostrarle de lo que se trata el Dakar para que las negociaciones sean fructíferas y podamos tener a la competencia nuevamente en el país”, manifestó.

“Siempre habrán críticas”

El representante de Yamaha también tuvo palabras para la Fórmula E, el evento que llegará este próximo 3 de febrero a Santiago y que ha traído más de una revuelta por los altos montos destinados para su realización.

“Siempre van a haber criticas pero siento que todos esos eventos le hacen muy bien al país, contribuyen positivamente. Yo no creo que sean algo malo y todos estos eventos nos sirven mucho, sobre todo a nosotros que somos un país muy alejado, ya que nos abre una ventana hacia el mundo”, indicó.

El futuro del ‘Perro’

¿Qué se viene ahora para el chileno? Según detalló este mismo, descansar el cuerpo y la mente, puesto que el cansancio de correr por 10 o más horas de corrido, sumado al poco tiempo destinado para dormir, le pueden pasar la cuenta a cualquiera.

Eso sí, el chileno no baja la guardia y ya piensa en lo que podrían ser sus próximos desafíos: charlas motivacionales a lo largo del país.

“Me encantaría hacer una gira por el país dando charlas en escuelas de bajo recursos para contarle mi historia a los niños, para contarles como conseguí llegar hasta acá y que nada es regalado. Que si bien ha sido algo que me ha costado mucho, he logrado todo lo que me he propuesto”, comentó.

Concluyendo con que “yo quiero ser lo mismo que fue Carlo de Gavardo para mí y me encantaría que los niños sintieran lo mismo por mí. A eso apunto. Me encanta ser un ejemplo (…) Espero dejar una huella y en un futuro ver a más “Chaleco” López, más Quintanilla y más Casale corriendo”.

