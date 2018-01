¿encontraste un error? avísanos

Fran Crovetto y desempeño de Squella en el Mindep: "Ha brillado por su ausencia"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Molesta se encuentra la actual presidenta de la Comisión de Deportistas del COCH, Francisca Crovetto, con la gestión que Pablo Squella ha realizado al mando del Ministerio del Deporte.

En conversación con AS Chile, la deportista reveló que el ministro de Estado no ha estado al cien por ciento con el atletas nacionales.

“No sé qué tan bien evaluado ha sido Pablo por parte de los deportistas, porque la verdad es que, y te hablo como Presidenta de la Comisión, nosotros no nos reunimos con él desde abril”, afirmó en conversación con el citado medio.

Crovetto complementó sus críticas, puntualizando que “con las personas que hemos resuelto los problemas que han acontecido después de dicho mes, ha sido con la Subsecretaria, con funcionarios del IND, con el Director Nacional del IND, pero él ha brillado por su ausencia.

Asimismo, al ser consultada por Pauline Kantor, quien asumirá en el puesto durante el mandato de Sebastián Piñera, Crovetto declaró que no se le debe juzgar sin antes conocer cuál será su aporte al deporte chileno.

“Claramente ser deportista es algo que se considera sumamente a favor, pero no haberlo sido no resta y creo que aquí lo más importante es que sea alguien que le apasione el deporte y quiera trabajar en pos de este y de la mano con distintos agentes involucrados, especialmente con los más importantes, desde mi punto de vista, que son los deportistas y me parece que Pauline tiene esas intenciones”, puntualizó.

En relación a Kantor, que estuvo a cargo del programa Elije Vivir Sano en el anterior período de Piñera como máxima autoridad del país, la deportista afirmó que “se ha mostrado alguien súper cercana a nosotros en el poco contacto que hemos tenido, así que yo tengo esperanza y buenas expectativas de lo que van a ser estos cuatro años“.

Finalmente, y respecto a lo que espera de la nueva ministra, la exponente del tiro al blanco manifestó que varios de los puntos que ellos esperan abordar ya fueron considerados por Kantor.

“Seguir trabajando en la poca gobernanza que hay dentro del IND y el Mindep, crear un plan de trabajo, un sistema laboral previsional y de salud para los deportistas, seguir fomentando el plan olímpico, etc. Varios puntos, en realidad, en los que estuvimos de acuerdo y ellos habían hecho un diagnóstico bien acertado”, concluyó.

