Esquiadora Dominique Ohaco clasifica a los Juegos Olímpicos de invierno 2018



Publicado por Marcelo Canario

Por segunda vez consecutiva, la esquiadora chilena Dominique Ohaco clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno. Esta vez la deportista tendrá que viajar hasta la ciudad de Pyeongchang en Corea del Sur para competir por el sueño de la medalla olímpica en la categoría freestyle.

La santiaguina de 22 años llegará con hambre de triunfo, luego de su histórica participación en Sochi 2014 donde consiguió la mejor ubicación histórica de un chileno en los Juegos Olímpicos de Invierno tras finalizar en el 13º lugar de la competencia.

La noticia fue confirmada por la propia esquiadora en su cuenta de Instagram. “Clasifiqué a mis segundos Juegos Olímpicos! No puedo estar más feliz de ir a representar a Chile en Pyeongchang 2018. Gracias al apoyo de mi familia, amigos y auspiciadores, sin ustedes no hubiera llegado tan lejos. Pero especiales gracias al Benny (su entrenador), que me ha soportado todos estos años y logramos llegar a dos Juegos Olímpicos”.

Con la clasificación de Ohaco, la armada chilena que estará en Pyeongchang asciende a 6 integrantes: la ya mencionada Dominique Ohaco, Yonathan Fernández en Cross Country, Antonia Yáñez en Snowboard, Noelle Barahona en Esquí y Julio Soto en esquí paralímpico.

Caso especial es el de Henrik Von Appen en esquí, quien en diciembre del año pasado sufrió una lesión en su muñeca durante su participación en la Copa del Mundo de esquí en Italia. El tiempo de recuperación es de 10 a 14 semanas por lo que el chileno esperará hasta el último minuto para ver si participa de la competencia.

