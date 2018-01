¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Temeraria agresión empañó final del Nacional de Waterpolo: jugador lanzó adoquín a rival



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Marcelo Canario

El campeonato Nacional de Waterpolo desarrollado en Iquique el último fin de semana vivió un lamentable cierre.

Esto luego que en el partido por la definición del segundo y tercer lugar de la competencia se produjera una inexplicable agresión que desencadenó en una trifulca, la que, si no hubiese sido por la intervención de miembros de la organización, pudo acabar en un mayor escándalo.

El hecho se produjo mientras se medían los equipos de Unión Morro y Asociación H2o A. En la piscina se produjeron altercados entre jugadores terminando tres de ellos expulsados, según relata El Mercurio.

Sin embargo, la ‘calentura’ persistió en un involucrado, identificado como Jorge Carrero, quien mientras se retiraba por el borde de la piscina lanzó un adoquín a un jugador del equipo rival, aunque, por suerte, este logro esquivarlo y evitar una tragedia mayor.

Tras el bochornoso episodio, varios jugadores y parte del público intentaron llegar hacia el autor de los hechos para increparlo por su actuar, provocando que la organización y los árbitros dieran por finalizado el encuentro descalificando a los equipos involucrados.

Finalmente el podio quedó conformado con Stadio Italiano en el primer lugar, Stadio Italiano Máster como escolta y Caballito de mar en el tercer puesto.

Sobre los lamentables hechos, el presidente de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, Marcos Jara, aseguró al citado medio que “tengo entendido que el jugador agredido puso una denuncia en Carabineros, pero en este caso no nos va a temblar la mano para aplicar el reglamento que corresponde, y que es la suspensión de por vida del jugador Carrero. Esta fue una agresión a mansalva, que no tiene nombre y por lo mismo no podemos dejar pasar, porque este es un deporte”.

Tendencias Ahora