Sebastián Otero, la revelación del rugby penquista que defiende a los ’Cóndores’



Publicado por Raúl Galdames

Comenzó el 2018 y al mismo tiempo la temporada de los distintos deportes que se practican en nuestro país. En los últimos días se ha hablado sobre la participación la selección chilena Seven y su buen desempeño en Punta del Este y Reñaca, que significó la clasificación al Mundial de San Francisco.

Pero el destacado nivel del rugby no pasa solamente por la citada modalidad, sino que también en el XV, donde los ‘Cóndores’ subieron del puesto 28 al 24 en el Ranking de la World Rugby, superando a Brasil, luego de una gran gira por Asia y Europa.

En ese viaje estuvo Sebastián Otero (21). El rugbista nacido en Concepción dijo presente en dichos duelos y hoy está en el lista de jugadores preseleccionados para jugar en el Americas Rugby Championship (ARC) de febrero, en el que Chile enfrentará a los viejos conocidos de siempre: Brasil, Uruguay, Canadá, Estados Unidos y Argentina XV.

El 2017 fue un buen año para el primera línea que cumplió un notable desempeño con los Troncos de Concepción, que no pudieron repetir la final del 2016, pero su trabajo individual lo llevó a ser parte de La Roja. Además, fue premiado por el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte como el mejor rugbista del Bío Bío. Sebastián Otero vive un gran presente y esta es su historia.

Otero comenzó en el rugby cuando estaba en el colegio Saint John’s, participando por Old John’s, archirival de Troncos. Pese a esto, el estudiante de Ingeniería Comercial relató a BioBioChile que “no tuve problemas en jugar por Troncos, los conocía a casi todos cuando llegué me decían que tenía que ser el titular y defender la camiseta”.

Sobre la nominación a los ‘Cóndores’ para el (ARC), proceso por el que pasó el año pasado y en el que finalmente no jugó, comentó que “es un orgullo estar en la lista. Me dolió no jugar el año pasado, pero eso me sirvió para madurar y también para ponerme como objetivo el hecho de vestir la camiseta de Chile en la gira asiática donde sí estuve”. En la mimsa línea, recalcó que “ahora mi objetivo es jugar en el ARC y hacerlo bien, haciéndolo de la mejor manera y dando todo en la cancha”.

Para el pilar de los Troncos la gira en Asia y Europa fue un momento único. “Pude conocer al plantel de la mejor forma, son todos grandes personas”, afirmó, aunque también de dio tiempo para analizar el juego de la selección que enfrentó a Rusia, Alemania, Kenia y Hong Kong. “A nivel deportivo la gira fue muy exitosa, se le ganó a Kenia y Alemania, dos equipos que estaban por sobre nosotros en el ranking en ese entonces”.

De paso, el rugbista señala que estos cuatros partidos sirvieron de preparación para el certamen continental de febrero.

Sebastián está en pleno proceso de entrenamiento con los ‘Cóndores’, por lo que no pudo estar en la premiación de los Mejores Deportistas del Bío Bío, galardón que recibió su madre en representación del rugbista. “Es un orgullo, pero más que nada es una motivación para seguir esforzándome y para mejorar más día a día”, declaró.

Sobre el buen presente que vive el rugby en el país, Otero comentó que “esto es gracias a la difusión del deporte, que ahora existe mucho más interés en el rugby” y que “los buenos resultados en el Seven lo han potenciado mucho y en el caso del XV nuestro nivel igual va en ascenso, tenemos un buen staff que es muy comprometido y analítico, por eso hemos demostrado un buen nivel”.

Por último, Otero analizó el presente por el que pasa su club y advierte que “el año pasado no se pudo repetir el éxito de 2016, dado a las lesiones en las etapas importantes del torneo y no supimos finiquitar en los momentos claves, pero eso nos sirve para motivarnos para la próxima temporada. De hecho, nos estamos preparando como nunca este temporada porque este año vamos a campeonar sí o sí”.

