Piloto boliviano ’encaró’ a Evo Morales desde tarima del Dakar: Respetemos la Constitución



Publicado por Pablo Velozo

El momento más tenso y polémico de la presente edición del Rally Dakar se registró en el arribo a La Paz.

Tal como lo prueban imágenes de Bolivia TV, un piloto ‘encaró’ al presidente Evo Morales desde la tarima ubicada en el estadio Hernando Siles de La Paz.

El deportista boliviano Leonardo Martínez envió un ‘directo’ mensaje a la máxima autoridad de su país.

“Señor presidente, señor vicepresidente, la mayoría votamos No. Cuando yo entro al Dakar me someto a todas las reglas. No soy político, yo solamente le pido que respetemos la constitución y respetemos el 21 de febrero”, afirmó, como consigna e diario La Razón.

Las palabras del piloto buscan ‘presionar’ a Morales a respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero, que rechazó su repostulación.

Sin embargo, tras la negativa en las urnas, “el oficialismo y sus bases recurrieron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para demandar el respeto sus derechos reonocidos por el Pacto de San josé y obtener un polémico fallo que lo habilita para postularse en los comicios nacionales de 2019 y en futuras elecciones nacionales”, explica el citado diario.

Un momento sin dudas polémico, pero que quedará en la historia como uno de los más importantes en la historia de la cita deportiva: el día en que se emplazó a un presidente.

