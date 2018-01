¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Nong Rose, la primera boxeadora transexual que peleará en Francia



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Marcelo Canario

Algunos deportes estan llenos de prejuicios y discriminación, aunque siempre existen excepciones, y la historia que se vivirá en el boxeo tiene todos los ingredientes para transformarse en una de ellas.

En un mundo donde ser diferente es mirado con recelo, la tailandesa Nong Rose ha dado un gran paso en pos de la aceptación luego de convertirse en la primera transexual que peleará en Europa frente al campeon frances de Muay Thai Akram Hamidi, París sera la ciudad donde se realizará el histórico evento.

Desde la infancia, Somros Polchareon – nombre con el cual esta inscrita en el registro civil- se sintió una mujer, pero no fue hasta los 14 años cuando decidió presentarse como una. Esta costumbre la lleva hasta el ring donde siempre aparece con el rostro maquillado y sujetador de color rosa para reafirmar su identidad.

El camino hacia el éxito y la psobilidad de entrar en la historia con su proximo combate estuvo lleno de dificultades. “En mi pueblo, todo el mundo me conocía y por lo tanto era fácil”, explica, “pero fuera de la ciudad, algunos boxeadores me miraban más y aseguraban que un transexual no podían ganarles”.

De esta forma la boxeadora tailandesa continuará preparándose a fondo para mantener el gran registro de victorias que ostentan desde que se hizo profesional: mas de 150 – 30 de ellas por nocaut- en 300 combates.

Tendencias Ahora