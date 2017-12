¿encontraste un error? avísanos

Esquiador chileno Henrik Von Appen sufrió dura caída y es duda para JJ.OO. de Invierno



Publicado por Pablo Velozo

Un hecho lamentable. El esquiador chileno Henrik Von Appen es duda para los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año.

Esto tras sufrir un severo accidente en el marco de la Copa del Mundo de la especialidad que se desarrolla en Italia. Eso sí, ya estaría mejorando.

El propio deportista se encargó de difundir la noticia a través de sus Redes Sociales, para tranquilizar a sus fanáticos y familiares.

Y es que las primeras informaciones, específicamente de medios estadounidenses, apuntaban a que el chileno se había roto la pierna. Algo descartado por Von Appen.

“Hoy me tocó caer… pero afortunadamente estoy bien. No me rompí la pierna como decían las #fakenews del @washingtonpost lo cual es bueno!! La saqué barata”, detalló.

Además, Henrik lamentó que “el único problema es que me corté profundo con los esquíes en el el antebrazo pasando a llevar una arteria, nervios y tendones”.

Finalmente, el esquiador dejó entrever que su presencia en Pyeongchang 2018 está en duda, aunque se mostró positivo: “Me va a tomar un tiempo sanar… lo positivo es que debería llegar tiempo para a los JJOO! Mente ya enfocada en la rehabilitación!”, afirmó.

