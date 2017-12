¿encontraste un error? avísanos

Campeona mundial de ajedrez no jugará en Arabia Saudí: "No quiero ser una criatura secundaria"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Ana Muzychuk, la campeona mundial de ajedrez, se encuentra en el ojo del huracán por estos días.

Y es que la deportista perderá sus dos títulos planetarios, sin mover ficha alguna, por una razón bien particular: la vestimenta.

Esto puesto que Ana renunció a participar en el Campeonato Mundial de Ajedrez de Arabia Saudí, ya que no estaba de acuerdo con las normas que tienen relación con la vestimenta que las mujeres de dicho país deben utilizar, puesto que estas irían en contra de sus principios.

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió?

Según detalló medio argentino El Clarín, la ucraniana se negó a vestir la túnica larga que la organización le impone a todas aquellas mujeres que participen en el evento planetario.

“En pocos días voy a perder mis dos títulos mundiales, uno a uno. Solo porque he decidido no ir a Arabia Saudí; por no jugar con las reglas de otros, por no llevar abaya, por no tener que ir acompañada cuando estoy en la calle y, en resumen, por no sentirme una criatura secundaria“, comenzó indicando Muzychuk en una carta que publicó en su cuenta de Facebook.

Asimismo, en dicha publicación la ucraniana señaló que hace dos años, cuando ganó los títulos mundiales, fue la persona más feliz del mundo. No obstante, ahora se siente muy mal pero está “preparada para luchar por mis principios y saltarme esa convocatoria, en la que podía haber ganado más que en una docena de competiciones juntas”.

Sobre esta misma línea la joven ajedrecista manifestó que pese a que se siente triste, ya que aparentemente, a nadie le importa esta situación, ella será firme y continuará luchando por sus convicciones.

“Es un sentimiento realmente amargo, pero no lo suficiente como para que cambie mi opinión y mis principios. Lo mismo pasa con mi hermana Mariya y estoy muy contenta de que compartamos el mismo punto de vista. Y sí, para aquellos que les interese.¡Volveremos!”, concluyó.

Cabe destacar que esta no es la primera situación de este tipo que una deportista ha debido enfrentar, puesto que en el Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez que se celebró en Irán en febrero pasado, la estadounidense Nazi Paikidze se negó a utilizar la Hiyab o velo que cubre el rostro de las mujeres.

Revisa a continuación la publicación completa:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1664124963648529&id=100001531258987

