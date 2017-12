¿encontraste un error? avísanos

Rodolfo Soto, el fotógrafo magallánico que retratará imágenes en la Maratón del Polo Norte



Publicado por Nicolás Maureira

Algunos lo denominan la tierra de Papá Noel, mientras que otros lo llaman el continente de la nieve eterna. El Polo Norte, desconocido para la gran mayoría del mundo y que guarda misterios que ni los grandes científicos de la época han podido descubrir, como por ejemplo el enigma de los agujeros negros o la posibilidad de que vida extraterrestre sea descubierta en ese lugar.

Lo que sí es cierto, es que el Polo Norte es el centro neurálgico de la investigación científica, pero también hace algunos años es uno de los lugares emblemáticos de los deportes extremos. Pese a que la temperatura puede llegar hasta -40° Celsius y que la sensación térmica puede llegar a ser el doble, compañías han invertido parte importante de sus capitales para realizar el anhelo de muchos deportistas de élite mundial: poder competir bajo la nieve y donde el paisaje no sea nada más que nieve.

Dicho sueño de los competidores fue hecho realidad por el atleta y empresario irlandés, Richard Donovan, que junto a su empresa “Global Running Adventures” decidió efectuar cuatro de las carreras más extremas en todo el mundo y que se llevan las miradas de los medios de comunicación más importantes del orbe.

En esta compañía, la persona que produce todos los eventos es Donovan, que tiene a su disposición un equipo de los mejores profesionales del mundo en cada una de las áreas, para realizar la producción gráfica, digital y periodística de los eventos.

Dentro de ellos, está un periodista, un profesional dedicado a lo audiovisual y dos fotógrafos. Uno de ellos es el magallánico Rodolfo Soto Bórquez.

“La fotografía siempre me gustó, pero nunca había tenido la oportunidad de dedicarme por completo a ella. Llegué a trabajar hace 16 años a un medio de comunicación de Punta Arenas y de ahí se me fueron abriendo algunas oportunidades para mostrar el trabajo que hacía. Algunas cosas empezaron a gustar y pude ir haciendo más fotografía”, señaló.

“Aparentemente el ojo fotográfico gustó según varias miradas y eso lo fui desarrollando, principalmente en cosas como paisajes y otros estilos, pero después empecé a tener un ojo especial para lo que son los deportes extremos. Desde que comencé a tener este gusto, me fui enfocando en esa área y es lo que me ha permitido trabajar hoy en día en las maratones más extremas e importantes del planeta”, relató.

El comienzo de lo extremo

En noviembre de 2016, producto del azar y de un amigo en común con Donovan, colocaron al fotógrafo en un avión, junto a un grupo de atletas que participaron en una maratón en el Glaciar Unión en la Antártica (a 900 kilómetros del Polo Sur) y donde tuvo la posibilidad de mostrar sus capacidades en esta profesión. Su trabajo fotográfico fue valorado y a partir de ese momento, fue invitado a ser parte del selecto staff de profesionales que viajan por el mundo documentando estas maratones extremas.

Al año siguiente y precisamente en enero del 2017, Soto volvió al continente blanco, pero esta vez trabajando para una de las carreras más extenuantes del mundo, el World Marathon Challenge, el cual consiste en correr siete maratones en los siete continentes y en 7 días. Fue así como en una semana estuvo trabajando en Antártica, Punta Arenas, Miami, Madrid, Marrakech, Dubái y Sídney.

El mismo mes, pero del 2018, volverá a dar la vuelta al mundo en una nueva ruta que lo llevará hasta Sudáfrica, para reunirse con el resto del staff de “Global Running Adventures” y así en siete días recorrer Antártica, Cape Town, Perth, Dubai, Lisboa, Cartagena de Indias y Miami.

El profesional magallánico también ha estado presente en otra de las maratones extremas que organiza “Global Running Adventures”, la cual se denomina “Volcano Marathon”. Esta es una carrera que se realiza en el Desierto de Atacama a 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar y que además es considerada una de las maratones con mayor altura en el mundo.

Dentro de sus registros, Soto ha tenido también la posibilidad de cubrir -entre otros eventos importantes- la Maratón de Isla de Pascua, la Trail Run Lagoa da Conceição en Brasil, el Enduro del Verano en la costa de la provincia de Buenos Aires, Rally Dakar, Maratón de Torres del Paine y el Frontera Trail en la ciudad de Temuco al sur de Chile. Dichas competiciones le han permitido consolidarse como uno de los fotógrafos más influyentes del país en deportes extremos y aventuras.

Cabe mencionar, que Rodolfo Soto Bórquez se dedica también a fotografiar eventos relacionados con mountain bike, ultra trail, ultra maratones y brinda servicios de fotografía para compañías del sector turístico.

El hito del Polo Norte

Las aventuras del puntarenense no quedan ahí y las ambiciones profesionales van encaminadas hasta lo más alto, puesto que será el próximo 9 de abril la fecha donde marcará un hito a nivel nacional, cuando se ponga a disposición para fotografiar la forma de cómo los corredores intentan llegar a la meta en la Maratón del Polo Norte.

Para él, ser parte de este selecto grupo de trabajo es una de las mejores experiencias que le ha tocado vivir y por lo mismo señaló en contacto con BioBioChile que “las expectativas son bastantes altas, tengo el privilegio de trabajar con una de las compañías más importantes del mundo que se dedica a hacer maratones, y la del Polo Norte viene a ser la guinda de la torta”, relató.

En la misma línea, Soto expresó su orgullo de representar a nuestro país como el primer fotógrafo nacional que trabajará en el Polo Norte.

“Llegar al Polo Norte viene a sumar una nueva carrera muy importante de cubrir para mí, ya que está considerada la maratón más extrema del planeta. De esa manera me siento muy halagado siendo chileno y magallánico de que el 9 de abril cuando volemos en el Polo Norte me convierta en el primer fotógrafo chileno en trabajar en esa longitud. Según los registros que he estado mirando, lo que pude encontrar es que solamente existe un chileno más que ha estado en el Polo Norte, en el año 1971″, concluyó.

A continuación te dejamos con una galería de las fotos de Rodolfo Soto

