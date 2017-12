La dura respuesta de Keitel contra Claudio Bravo tras críticas por premio a Arley Méndez

¿encontraste un error? avísanos

El ex atleta y actual diputado electo por Evopoli por el distrito 9, Sebastián Keitel, expresó su molestia por las reacciones que generó su crítica al premio recibido por Arley Méndez como el ‘Mejor de los Mejores’ deportistas chilenos de 2017, apuntando de manera directa contra Claudio Bravo, quien cuestionó su pensamiento.

Keitel, perteneciente a la conglomerado Chile Vamos y que será uno de los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados a partir de marzo próximo, había manifestado su oposición a que Méndez, pesista de origen cubano pero nacionalizado chileno, recibiera en esta oportunidad el premio que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos. “Me parece importante regular que al menos lleven compitiendo 3 o 5 ańos por Chile” sostuvo en primer término.



Su expresión generó críticas en la red social Twitter, entre ellas la del arquero de la selección chilena Claudio Bravo, quien respondió a su comentario indicando que “independiente de su lugar de nacimiento, para mí el respeto máximo a quien representa nuestra bandera con triunfo, valor, respeto y compromiso🏆”.

Ante ello, en horas de la tarde Keitel utilizó nuevamente su cuenta en la red social. “Me podrán tratar de xenófobo (muy lejos de serlo), de facho (orgulloso de serlo), pero así no podrán cambiar el resultado del las elecciones del domingo” expuso.

Luego ‘apuntó’ contra Bravo, a quien escribió que “no trates de poner en duda mi respeto por los deportistas chilenos y así quedar bien con el 45% del país”.

