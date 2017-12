Bárbara Riveros rechazó invitación del Gobierno para la gala "Premios del Deporte 2017"

Agradecida de recibir esta invitación, sin embargo, siendo honesta este tipo de ceremonias o reconocimientos no me llenan mi Alma, ya que no hay ningún mensaje que trascienda y que deje un “Legado Real , honesto y Consecuente” a una sociedad que muchas veces se llena de excusas y no acepta las críticas. De que sirven estos reconocimientos si no hay ningun entendimiento de lo que es el Alto rendimiento, demostrando esto con actos concreto y no palabras? De que sirve decir que se ha destinado más dinero al deporte, si los Deportistas Profesionales que dedican su vida a esto sin tener pensión cuando estos se retiren, no sean los Referentes del País para fomentar el deporte y mejorar nuestra Cultura Si los medios y el Pais aspiran a triunfos y medallas pero la inversión ,en comparación a las potencia mundiales no es ni un 1%. Creo que no hay conciencia real de lo que se Aspira y menos “El precio de estos triunfos “ No soy de ningún bando solo soy honesta de lo que veo , autocrítica y crítica ,pues mi única real misión es dejar un legado en este Mundo, Y construír un Chile mejor Aceptando nuestras falencias sin “Amurrarse” sino escucharlas con una calma interior reflexionar y tratar de cambiarlas. Lamentablemente jamás tuve el honor de conversar con la Sra Michelle en sus mandatos pero espero que Sr Sebastián P pueda ayudar a construir una Pais responsable y con ganas de crecer con Actos Consecuentes…. Mil gracias por la invitación Un fuerte abrazo Chicka #DejarunLegado #DeporteAltoRendimiento #Cultura #Culturadeportiva #Serconsecuente #Dejemoserburocraticos

