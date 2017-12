¿encontraste un error? avísanos

Arley Méndez tras del reconocimiento del CDP: "Tengo derecho a merecer este premio"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Después de toda la polémica, Arley Mendez logró quedarse con el premio que lo distingue como el “Mejor de los Mejores” deportistas de nuestro país en el año 2017, reconocimiento que le fue entregado por parte del Círculo de Periodistas de Chile.

El actual campeón mundial de su especialidad rompió con todo lo esperado y tras la obtención del galardón, no dudó en utilizar su tribuna para responderle a todos aquellos que hicieron publicas sus molestias porque un deportista nacido fuera de fronteras nacionales se hiciera acreedor de tal reconocimiento.

“Cada cual tiene su opinión, pero eso molesta. Una persona que ustedes mismos lo eligen, que han seguido la trayectoria del deportista y si lo eligen ustedes es por algo”, partió indicando Méndez.

“Que venga una persona de fuera, que ya esté fuera del deporte y que te diga que no, que no puedes merecer ese premio porque no lleva mucho tiempo en Chile” fue lo que molestó a Méndez, haciendo mención a la crítica de Sebastián Keitel, agregando que si él va a un mundial, logra una buena actuación y posiciona a nuestro país en lo más alto, tiene todos los méritos para obtener este premio.

“Mucha gente piensa que nosotros venimos a quitarle el puesto a alguien y no. Si nosotros entrenamos, nos esforzamos y si se nos da la oportunidad de ser campeones y estar dentro de los mejores, bienvenido sea”, aclaró de manera enfática.

Finalmente, el cubano nacionalizado chileno reconoció que un primera instancia no tenía ganas de asistir hasta la gala producto de la muerte de su padre y de la polémica en la que se le involucró.

“No tenía deseos de nada. Yo estaba en mi casa encerrado, pensativo y más encima con la noticia que salió en La Cuarta, me mató. Pero bueno, pa’ delante y muy feliz”, cerró.

