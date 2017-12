¿encontraste un error? avísanos

El noble gesto de una corredora en la Maratón de Dallas que terminó en polémica



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Una particular situación se vivió en la Maratón de Dallas 2017. Y es que la ganadora del certamen logró cruzar la meta gracias al esfuerzo sobrehumano que realizó otra competidora que estaba haciendo un relevo, pero que no participaba de la prueba principal.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Lo que pasó fue que cuando quedaban metros para alcanzar la meta, Chandler Self perdió el control de sus piernas y cayó agotada al suelo. Fue en ese momento cuando entró Ariana Luterman en acción, quien no dudó en ayudar, levantar y guiar a su compañera para que terminara la carrera y cruzara la cinta final.

Entre caídas y tropiezos, ambas cruzaron la meta pero fue la siquiatra quien rompió la cinta para consagrarse como la ganadora.

“No sé muy bien qué pasó. Mis piernas se volvieron gelatinosas en la milla 24 (kilómetro 39 aproximadamente) y luego en la milla 25.5 se pusieron peor tanto que cada paso que daba se me doblaban”, indicó la deportista según consignó Infobae.

Luterman en tanto señaló que “lo único que pensé al verla era en levantarla, así que la levanté. Creo que al principio ella estaba confundida”.

Eso sí, este noble gesto no estuvo exento de polémicas. Y es que una vez que finalizó la prueba, una de las competidoras se mostró en contra de la ayuda recibida por Self, invocando a la prohibición que versa en torno a situaciones como estas.

“La ayudaron, entiendo. Alguien podría haberse quejado por eso. Pero sé que si estuviera en sus zapatos, si me cayera a pasos de la llegada, a mi no me gustaría que alguien se quejara de mi“, manifestó Caitlin Keen, quien terminó en el segundo lugar.

Opinión que por suerte no fue considerada por los organizadores del evento, quienes decretaron que los más de tres minutos de ventaja que Self tenía por sobre Keen, eran suficientes para declararla como una válida ganadora.

Revisa a continuación el registro del hecho:

Final dramático para la primera en Dallas. (Vídeo de WFAA tv).

La persona que la ayuda a llegar es de una atleta que ya había corrido la prueba por relevos. pic.twitter.com/J5tVXoyjKD — Óscar Fdez. (@gabyandersengz) December 11, 2017

