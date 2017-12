¿encontraste un error? avísanos

Álvaro Lara fue distinguido con el premio ’Mejor Trayectoria Periodística’ por el CPD



Publicado por José Luis Rivera

Álvaro Lara, director del programa BioBioDeportes de Radio Bío Bío, fue distinguido con el Premio ‘Mejor Trayectoria Periodística’ por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (CPD).

El anuncio fue realizado este martes, donde se confirmó el premio para el reconocido profesional, entregado tras votación de los socios de la organización.

“Es siempre grato recibir testimonios de este tipo, más todavía cuando viene de los pares, de quienes están con uno en la misma tarea, desde distintos frentes, pero abocados a la misma pasión. Por eso es gratificante” indicó Lara, agregando que “hay que compartirlo con todos los compañeros de la Radio Bío Bío, no solo los de BioBioDeportes. También con quienes hacen de la radio y el periodismo deportivo su pasión, como lo he hecho desde que empecé. La gente que trabaja en regiones, de ellos no me olvido nunca. Los corresponsales, los que están detrás de sus equipos en coberturas, luchando, tirando cables, haciéndolas todas. Uno fue parte de ellos también y el recuerdo viene a los inicios que tuvo”.

En su amplia trayectoria figuran labores en radios Minería de Viña del Mar, Agricultura de Valparaíso y Santiago, Gigante, Monumental, Nacional, Chilena, Cooperativa y actualmente en BioBioDeportes de Radio Bío Bío. Además registra pasos por UCV, Mega y agencia UPI.

El CPD también reconoció con el ‘Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2017’ a Juan Carlos Villalta (CDF y Agricultura); ‘Desarrollo Profesional’ a Gustavo Huerta (Fox Sports y TVN); ‘Mejor Periodista Joven’ a Carolina Silva (LUN); ‘Mejor Periodista Regiones’ a Carlos Campos (Radio UCV); ‘Mejor Libro Deportivo’ a ‘Fútbol Total’ de Esteban Abarzúa; y ‘Maestro del Periodismo’ a Enrique Ramírez Capello.

