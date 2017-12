¿encontraste un error? avísanos

A pesar de las molestias de los ciclistas: UCI aprueba pista de Peñalolén para el Mundial



Publicado por Raúl Galdames

Estaría lista. La pista del velódromo de Peñalolén estaría en condiciones para que se desarrolle la Copa del Mundo, pero pese a todo todavía quedan detalles que molestan a los protagonistas de este certamen.

Y es que han sido varios los deportistas que han comentado los retrasos en los trabajos del reciento. De hecho el campeón mundial de la especilidad, François Pervis, escribió hace unos días “¡La pista todavía no está lista y todavía está en construcción! No estoy seguro de que podamos rodar mañana. Preocupante a sólo unos días de la carrera”.

Pero ayer en la tarde se habrían solucionado los problemas, la pista estaba pulida y aspirada para que los ciclistas pudieran entrenar, pero en las primeras pruebas llegó la molestia.

El japonés Tomohiro Fugaya comentó a El Mercurio que “era difícil respirar, porque se levantaba mucho polvo al recorrer la pista y, si lo respirábamos, no ahogábamos”. De hecho, Yuta Wakamoto, su compañero de equipo, tuvo que entrenar con una máscara para evitar la suciedad.

Por otra parte, Héctor Arcilla, comisario de la Unión Ciclista Internacional (UCI), dijo que “ya está todo andando. La pista está lista, casi dentro de los plazos, porque se cumple con el reglamento al tener tres días de prácticas. El único problema es la limpieza, pero debería quedar solucionado pronto”.

La quejas siguieron y el ucraniano Andriy Vinokourov expresó que “es difícil respirar. No hicimos nuestra mejor marca por lo mismo, porque nos costaba mucho. Ojalá se solucione. Además, la pista recién se abrió hoy (ayer)… Si hubiéramos tenido mejores condiciones, quizás estaríamos mejor preparados para competir”.

Se baja un chileno de la Copa del Mundo

Antonio Cabrera simplemente no dio más. El ciclista llegó vestido de civil y acompañado de su mujer al velódromo de Peñalolén para presentar su renuncia al campeonato.

“Fui al Mundial de Hong Kong y no pude correr porque mi compañero dio doping y no había un reserva. No fuimos a Manchester porque la federación no quiso. El técnico se va a un matrimonio, pero no deja planes de entrenamiento. El martes vi a mis por primera vez. ¿Para qué voy a correr? ¿Para salir último?, señaló Cabrera al medio.

La competencia parte el viernes a las 19:00 horas con las clasificaciones de la persecución por equipos. Las primeras finales serán el sábado en la tarde.

