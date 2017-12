Espectacular: Arley Méndez brilló y es tricampeón mundial en levantamiento de pesas

¿encontraste un error? avísanos

El nombre de Arley Méndez ingresó en la historia del deporte chileno este domingo, luego que consiguiera una espectacular actuación en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas que se disputa en Anaheim, Estados Unidos.

El deportista cubano nacionalizado chileno brilló en la categoría 85kg del torneo, donde consiguió quedarse con los títulos mundiales en Arranque, Envión y Total Olímpico.

En la primera competencia, el representante del Team Chile superó al iraní Kianoush Rostami, vigente campeón olímpico, consiguiendo un registro de 175 kilos contra los 174 de su rival.

Ya en envión, Méndez marcó 203 kilos y sacó diferencias ante Rostami, quedándose también con el título. Además, sumando las dos disciplinas, firmó un registro de 378 kilos, lo que le dio el triunfo en el Total Olimpico.

De esta manera, Méndez celebró con todas las de la ley como deportista chileno, luego que las medallas que obtuvo en los pasados Juegos Bolivarianos le fueran retiradas por problemas reglamentarios referidos a la nacionalidad, los que fueron solucionados en los últimos días.

Arley Mendez takes the Men's 85kg Gold with extraordinary display in Anaheim.

🥇 Arley Mendez 🇨🇱 | 378

🥈 Krzysztof Zwarycz 🇵🇱 | 359

🥉 Antonino Pizzolato 🇮🇹 | 358#2017iwfwwc pic.twitter.com/8cbfnX1eEp

— IWF (@iwfnet) 3 de diciembre de 2017