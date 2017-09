¿encontraste un error? avísanos

Alicia Vásquez, mamá de ’Guga’: "Lo más difícil es saber en qué piensa cuando está triste"



Publicado por Raúl Galdames

‘Guga’ Ortiz está comenzando su recuperación en el Hospital del Trabajador. El rider sampedrino ha tenido trabajos y visitas médicas en esto proceso que está en su etapa inicial, pese a eso, tiene algo claro en mente: “No estoy preocupado de mi futuro en este momento. Ahora estoy más preocupado de mi recuperación y de llegar lo antes posible a Concepción”.

Los familiares de ‘Guga’ también hablaron sobre todo este proceso que pese a ser doloroso les ha servido para crecer en varios aspectos. En conversaciones con la revista Sábado, Alicia Vásquez, mamá de ‘Guga’ revela pasajes de lo que fue el día del accidente hasta hoy.

“Lo más difícil de todo ha sido saber en qué piensa con él está ahí, callado, triste. Sus silencios”, comienza relatando la madre del rider.

También habla sobre el momento en que se enteraron de la noticia. “Cuando Martín Ceppi, médico, rider y amigo de ‘Guga’, nos contó explotamos. Yo gritaba, lloraba, decía ¿qué voy a hacer? pero finalmente saqué fuerzas porque también tenía que sostener a mi marido. Él estaba destrozado”, cuenta Alicia.

Luego de eso vino un poco de tranquilidad. Ese mismo día en la tarde hablaron con ‘Guga’. “Mi marido lloraba. Yo estaba tratando de hablarle tranquila, pero igual lloraba. Y él lo único que pedía era que estuviéramos bien, nos decía: ‘Si ustedes están tranquilos, yo voy a estar tranquilo”, agrega.

A Canadá viajó Alicia y Valentina Benavides, la polola de ‘Guga’. Una vez con él vino la calma que tanto anhelaban, por fin la madre veía a su hijo. Vásquez dice que cuando lo vio, él estaba sonriendo, entonces ella lo tomó del brazo y lo saludó. Lo hizo así porque Gustavo estaba lleno de tubos, pero fue él quien pidió que lo abrazara.

Ya en Chile y luego de todo el revuelo de su llegada, Alicia cuenta que el deseo de su hijo es volver a Concepción y reinsertarse.

Ella y su marido, Gustavo, han estado en todo momento pendientes de su hijo. Han reído y llorado juntos durante estos días e incluso Alicia cuenta una anécdota que vivió en el hospital con su hijo.

“En una de esas veces que lloramos juntos me dijo: ‘Mamá, estaba pasándolo tan bien, estaba aprendiendo tanto. Yo amaba la bicicleta. Yo era libre ahí’. Entonces le dije: Sí, hijo, sí, si yo sé que tú amabas y yo sentía eso’. Y me respondió: ‘Eso era lo que quería escuchar, mamá, eso era lo que quería escuchar de ti”, contó Alicia. “Él necesitaba sentir que no lo cuestionábamos”, agregó.

Ahora ‘Guga’ seguirá con su recuperación en Santiago y habrá que esperar para ver cómo evoluciona el rider que tiene como deseo volver a su tierra natal.

