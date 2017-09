¿encontraste un error? avísanos

Selección de tenis de mesa paralímpico se prepara para el Panaparamericano en una sala de clase



Publicado por Jeser Lara

Una situación más que complicada están viviendo los seleccionados nacionales paralímpicos de tenis de mesa, quienes hace un tiempo vienen preparándose para los Panaparamericanos de Costa Rica en una sala de clases universitaria.

Campeones sudamericanos como Matías Pino o Cristian Dettoni deberán defender su corona en el torneo que partirá en semanas y bajo estas condiciones sus posibilidades se reducen debido al entrenamiento que llevan.

Dettoni, quien es uno de los tenimesistas que entrena en la sala de la Universidad Santo Tomás, comentó que hubo una promesa del Gobierno, el 2014, la cual aún no se cumple.

“Llevamos casi dos meses así. Hubo una promesa presidencial que se hizo el 2014 con la creación del Centro de Entrenamiento Paralímpico Inclusivo, la cual no se ha cumplido. El Comité Paralímpico terminó negociando y aceptando, de mala forma, porque no se aseguró amarrar esto. En vez de eso nos pasaron un recinto deportivo con uso preferencial (Estadio Nacional), significa que si hay cualquier actividad que tenga el ministerio, nosotros somos relegados de ahí”, dijo en conversación con BioBioChile.

Torneos escolares y conciertos fueron relegando a poco a estos deportistas, quienes solo piden que se les cumpla lo que el Gobierno prometió.

“Lo que queremos como deportistas es apuntar hacia la ley de inclusión, que nuestro lugar de entrenamiento como deportistas de alto rendimiento sea el Centro de Entrenamiento Olímpico, que el ministerio vea como lo hace para reorganizar los tiempos. Ahí está la selección de tenis de mesa convencional y donde deberíamos estar nosotros”, agregó el medallista paralímpico.

Consultado por si han tenido algún llamado del Instituto Nacional de Deportes, Dettoni aclaró que nada de eso ha ocurrido.

“No, nada, ni siquiera se han acercado. Están hablando con los dirigentes. Están equivocados, es demasiada la falta de respeto que solo se negocie entre las cúpulas y no con nosotros. Estamos esperando una reunión con el Ministro del Deporte o con la Presidenta. No nos interesa hablar con mandos medios, sino que con los que toman las decisiones. Queremos que este tema se sanje ahora”, sentenció.

“Acá todos somos protagonistas de este espectáculo. Se falta el respeto habitualmente a los deportistas, porque hemos pecado de individualismo, eso nos está pasando la cuenta. Es un reflejo de la sociedad chilena. Ahora que la cosa superó el límite sirvió para poder empoderarnos y agruparnos para pelear con nuestros derechos”, añadió.

El nacional se refirió además a las condiciones bajo las cuales se preparan. Sillas apiladas en una esquina, piso de cerámica y hasta un taca taca son la tónica dentro de la sala de clases.

“Imagínate una sala de clases, con las sillas apiñadas en una pared, y en lugar donde iban las sillas van cuatro mesas de competencia. No están las condiciones, los mismos jugadores con bastones, el piso es de cerámica, si cae agua al piso se pueden caer, alguna lesión”, señaló.

En esa línea, el deportista aclaró que si no se hubiesen conseguido, por méritos propios, la sala de clases, sencillamente no tendrían donde entrenar.

“Un amigo de nosotros que fue trabajador del Comité Paralímpico y ahora trabaja en la Universidad Santo Tomás, nos consiguió la sala. Sin esa ayuda no tendríamos donde entrenar. Estamos a la espera de que las autoridades se pronuncien. Hasta ahora no hemos visto a nadie”, comentó.

En cuanto a las posibles medidas que pueden tomar si esto no se soluciona, Dettoni comentó que por ahora solo esperan reunirse con la Presidenta y el Ministro del Deporte para ver alguna solución, y si esta no ocurre tomarán cartas en el asunto.

“No queremos tomar ninguna medida hasta sentarnos con el Ministro y la Presidenta a solucionar el tema. Si no es así estamos pensando hacer distintas cosas para llamar la atención, ya sea una exhibición afuera de la moneda, reunirnos con la comisión de deportes (no ha aparecido ninguno) o de la cámara de senadores y diputados, ver si hacemos algo en los Sudamericanos Juveniles para llamar la atención de alguna manera”, lanzó.

Finalmente, el tenimesista hizo un llamado a las autoridades a preocuparse del tema, señalando que el gesto tiene que venir de su parte.

“El gesto tiene que venir de ellos, que no han cumplido con su promesa. No han llevado adelante una labor administrativa adecuada. Están acostumbrados a que los deportistas no alcen la voz, pero aquí salieron muy mal parados, porque somos empoderados. Esperamos que el Ministro y la Presidenta nos llamen”, cerró.

