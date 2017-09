¿encontraste un error? avísanos

Valentina González: "Las universidades en Chile son la tumba de los deportistas"



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Con tan solo 4 años, Valentina González se topó sin pensarlo con la disciplina que hoy la tiene de como una de las deportistas más destacadas de nuestro país: el esquí náutico.

Hoy, con 18 años, un futuro prometedor y viviendo de lejos de su casa, la ‘Vale’ se detiene para conversar con La Segunda y analizar su actual presente deportivo.

“Antes de salir del colegio ya sabía que las universidades en Chile son la tumba para los deportistas. Hay muchos que tienen gran nivel juvenil, pero no les queda más remedio que optar por la carrera universitaria, porque saben que no podrán vivir como deportistas”, partió señalando la deportista.

Y es que si hay alguien que conoce bien esta realidad es ella. González se negó a tener que decidir entre optar por una carrera universitaria o su gran pasión y decidió emigrar hasta Estados Unidos para perseguir sus sueños.

“El director de deportes e la Universidad me llamó para que los representara en el esquí náutico universitario. El entrenador me había observado en varias competencias y me ayudó a que aceptaran mi postulación”, agregó.

En Norteamérica, la esquiadora se acogió a una beca que le cubre la mitad del arancel de su carrera, la cual si bien es sumamente costosa, le permite conjugar de buena manera el deporte y el estudio.

“A las 6:30 estoy en el muelle para entrenar, está frente a mi pieza, en el mismo campus. Estoy hasta las 8, tomo desayuno y a las 9:25 me voy a clases (..) Cerca del mediodía, corro de nuevo al muelle, esquío, almuerzo rápido y luego clases hasta las 15 horas. Regreso al muelle y entreno”, reconoció González respecto a su cargado itinerario diario.

Concluyendo con que “el que quiere hacer deporte y estudiar, debe esforzarse el doble. Y yo me siento capaz”.

