¿encontraste un error? avísanos

Envíanos tu corrección Nombre Correo electrónico Teléfono Ciudad Corrección o comentario enviar ×

Médico amigo de ’Guga’ Ortiz aseguró que el rider "aceptó rápidamente el diagnóstico"



0

0

0

0

0 Visitas

Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

No hay nada que el tiempo no cure y eso bien lo sabe Gustavo ‘Guga’ Ortiz. Y es que el campeón nacional que se accidentó hace poco más de un mes en Canadá, ha dado clase de perseverancia y optimismo aun cuando su diagnóstico no sea como tal.

O al menos así lo explica Martín ‘Ceppi’ Raffo, el médico y rider trasandino que acompañó a ‘Guga’ en Vancouver y que sirvió como puente para conocer los primeros reportes del estado sobre el salud del deportista.

“Aceptó rápidamente el diagnóstico que le entregaron en Whistler”, señaló Raffo a el diario El Sur, agregando que Gustavo Ortiz “ha pasado por momentos difíciles, sin duda, pero pudo aceptarlo y comenzar a pensar en cómo se iba a reinventar para comenzar una nueva vida”.

Precisamente, es esto lo que más llama la atención del deportista sanpedrino. Y es que a pesar de sus cortos 21 años y del giro que tomará su vida de aquí en adelante, Ortiz ha demostrado una entereza inigualable y así lo comenta el trasandino.

“Estamos frente a una persona que inspira admiración y respeto, que no se dejará vencer fácilmente, ya que tiene toda una vida por delante”, cerró ‘Ceppi’.

Cabe recordar que Gustavo Ortíz sufrió una lesión que le dañó la columna vertebral, lo cual impedirá que este vuelva a caminar, según afirmó el propio Raffo con anterioridad.

Tendencias Ahora