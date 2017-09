¿encontraste un error? avísanos

Francisca Crovetto aseguró que Pablo Squella "desconoce la realidad" de los deportistas



Publicado por Camila Muñoz Gonzalez

Una verdadera polémica se ha suscitado a pocos días de que se de inicio a la segunda versión de los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2017.

Y es que la presidenta de la comisión de deportistas, Francisca Crovetto, dio a conocer todo su malestar luego de que el Ministro del Deporte, Pablo Squella, señalara que el “Proddar es una beca y no un sueldo”.

Y es que como era de esperar, estas declaraciones no dejaron indiferente a los deportistas de nuestro país, hecho que generó que la representante chilena se diera un tiempo para alzar la voz y responderle a Squella.

“El tiempo de dedicación que exige el alto rendimiento a nivel mundial impide que los deportistas tengamos otro momento de la semana para poder trabajar”, señaló en un primera instancia Crovetto a El Mercurio.

Si bien la “Fran” reconoce que el “Proddar no es un contrato de trabajo con todas sus características”, tiene claro que esta “es la columna de financiamiento de la vida de los deportistas que la reciben”.

En ese mismo contexto, la tiradora nacional aseguró que si el ministro piensa que la beca no cumple las funciones de sueldo para los deportistas, es porque de lleno “desconoce la realidad del atleta nacional y su día a día”.

Eso sí, esta polémica no quedó allí, puesto que Crovetto aprovechó la instancia para desmentir y negar el hecho de haber tenido partición alguna en el proceso de re estructuración del mismo Proddar y del artículo 12.

“Dice que estamos siendo considerados en la modificación y eso no es verdad. Nosotros pedimos ser parte de la mesa de trabajo de ambos decretos, pero no ha sido así. Ni siquiera sé si las discusiones han empezado o no, la última vez que me reuní con el ministro fue el 7 de abril y desde entonces no he hablado con él”, sentenció.

Cabe mencionar que en agosto de este año el Instituto Nacional del Deporte destinó un total de 170 millones, a través de la beca proddar, para financiar a 334 deportistas.

