Tomás González no logró subirse al podio en final del suelo de la Copa del Mundo de París

Hoy no pude lograr una buena rutina en la Final de Suelo de la World Cup de Paris. El objetivo de esta copa era competir con una diagonal de mayor dificultad pero hoy no se pudo lograr. Pese a esto estoy muy contento de estar nuevamente como finalista de una World Cup y esto solo me da mas energías para seguir mejorando para el Mundial de Gimnasia en Octubre 🙏🏼!!! Gracias a todos por sus mensajes de apoyo y que tengan felices fiestas!!!🎉🎉🎉🇨🇱

A post shared by Tomas Gonzalez Sepulveda (@tomasgonzalez1) on Sep 17, 2017 at 5:38am PDT