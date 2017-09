¿encontraste un error? avísanos

Golovkin y 'Canelo' prometen intenso combate por el título CMB: se verá en cines de EE.UU.



Publicado por Pablo Velozo

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Alvarez y el kazajo Gennady Golovkin prometieron una victoria por nocaut este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en medio de una guerra verbal por ganarse el apoyo del público mexicano.

El choque entre ambos púgiles cierra una semana de celebraciones por la Independencia de México y abre nuevamente el dilema sobre si los aficionados aztecas se ven representados por Alvarez, quien es manejado por el ex campeón mundial Oscar de la Hoya y que ha sido duramente criticado por su estilo.

“Ya todo lo que se ha hablado sale sobrando. Falta menos para que ambos peleadores se pongan los guantes y demuestren quien puede llevarse el cariño de la gente. Golovkin es kazajo, pero su corazón es mexicano, la primera práctica que hicimos juntos fue ver una pelea de Julio César Chávez. A México le gustan los buenos boxeadores y Gennady lo es”, dijo a la AFP el entrenador de ‘Triple G’, el mexicano Abel Sánchez.

Sin embargo, la respuesta de la esquina del ‘Canelo’ no se hizo esperar.

“Solo un detalle que se le escapa a Abel. ‘Canelo’ no solo tiene el estilo, también tiene corazón y pasaporte mexicano“, opinó José ‘Chepo’ Reynoso, quien es el manager del popular boxeador jalisciense.

La pelea Alvarez-Golovkin tendrá en juego el título de los medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que está en poder del peleador kazajo.

“Yo no hablo mucho, me gusta hablar con mis puños. Me he preparado como nunca y vengo con el ánimo a tope. Después de vencer a Golovkin nadie podrá decir que no soy el mejor boxeador del momento”, opinó Alvarez, que viene de vencer por decisión unánime en mayo a su compatriota Julio César Chávez Jr.

Para Golovkin esta es la pelea que estuvo esperando por dos años y que le garantiza una buena bolsa y su debut en al menos 400 salas de cine en todo Estados Unidos, que transmitirán la pelea.

“No todos los días se tiene la oportunidad de enfrentar a un peleador como Alvarez. Esta es la pelea que siempre esperé en mi carrera. Quiero darle a la gente un buen show. Y no cabe duda que el salir con la mano en alto el próximo sábado será un sueño hecho realidad”, dijo Golovkin, quien es llamado el ‘Rey’ del peso mediano.

Para el presidente de Golden Boy Promotions, Oscar de la Hoya, el choque de estos dos peleadores quedará en la historia del deporte.

“La división de los medianos siempre han tenido grandes batallas. Así como la gente sigue hablando todavía de las peleas de Marvin Hager, Thomas Hearns y el panameño Roberto ‘Mano de piedra’ Durán, nuestros nietos podrán hablar de la rivalidad ‘Canelo’-Golovkin“, señaló De La Hoya.

De La Hoya subrayó que “esto sin duda será histórico (la pelea). No solo entregará un cinturón. El ganador de esta pelea deberá ser considerado el mejor libra por libra del boxeo”.

Durante la última conferencia de prensa, de la Hoya también anunció que parte de las ganancias de la pelea se repartirán a los cuerpo de socorro que atienden las emergencias de los huracanes en Houston y Miami.

