El impactante estado en que quedó pierna de luchador de UFC tras intenso combate

Llamó la atención de lo fanáticos de las Artes Marciales Mixtas. El luchador estadounidense Gilbert Meléndez provocó gran impacto en Redes Sociales al difundir una particular imagen en sus cuentas oficiales.

Resulta que el peleador compartió una fotografía de cómo quedaron sus piernas tras el UFC 215, evento donde protagonizó un duro enfrentamiento contra Jeremy Sthephens, que acabó perdiendo según las jueces. Sin embargo, Gilbert se ganó la ovación del público.

¿El motivo? El ‘Niño’ Meléndez terminó peleando prácticamente en una pierna, producto de los certeros ataques del rival a su zona baja.

En este sentido, la esposa del deportista, Keri Anne Taylor, se encargó de publicar la imagen que ha dado la vuelta al mundo, ya que llama la atención la gran diferencia entre una y otra pierna.

“Todo el mundo pregunta por Gilbert. Él está bien, gracias por el apoyo, sentimos su cariño”, adjuntó Taylor en su mensaje.

Una gran inflación en la izquierda hace pensar que Meléndez puede tener alguna fractura, según diversos medios internacionales. Lo cierto, es que el afectado aún no se ha referido a su reporte médico.

Hey All. Everyone is asking about Gilbert's leg. Here is a pic today. He is doing A ok. Thank you to all for the support. We feel the love pic.twitter.com/VQpNj7JlTO

— KeriMelendez (@KeriMelendez415) 11 de septiembre de 2017