Sebastián Navea termina quinto en el Taekwondo de las Universiadas de Taipei



Publicado por Raúl Galdames

Las Universiadas de Taipei siguen marcando la pauta. Y es que los chilenos continúan compitiendo contra los mejores deportistas del mundo a nivel universitario.

Esta vez, llegaron buenas noticias desde Taipei, específicamente en el taekwondo . Esto porque un chileno terminó entre los cinco mejores del certamen.

Se trata de Sebastián Navea, el chillanejo de la Universidad del Bío-Bío, que concluyó en el quinto lugar de la categoría -63 kg.

Navea es, por el momento, el mejor chileno de todas las Universiadas superando a Isidora Jiménez, aunque habrá que esperar la participación de Natalia Ducó.

Sin embargo, el deportista fue crítico con su desempeño. En contacto con BioBioChile aseguró que “siento que es un resultado regular ya que solo alcancé los cuartos de final y mi meta era subirme al podio”.

Navea agregó que “siento que me falta más competencia internacional ya que el adversario con el que combatí tenía mucho más participaciones que yo. Se podría decir que soy un novato en este tipo de competencias”.

Sobre si es motivo de alegría ser el mejor chileno hasta el momento, Navea recalcó que “genera algo, un orgullo propio, pero a nivel país no me siento orgulloso porque no fue un podio y yo prefiero que todo Chile tenga mejores resultados, pero lamentablemente no es así”.

#ChileEnTaipei Taekwondo Sebastián Navea obtuvo el quinto lugar en – 63 kg y es el chileno de mejor rendimiento en los JJOO Universitarios pic.twitter.com/3uee0poyiR — Deporte Chileno (@INDChileOficial) August 25, 2017

