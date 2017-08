¿encontraste un error? avísanos

Floyd Mayweather respeta a McGregor: "Es un rival duro y no será una pelea fácil"



Publicado por Nicolás Maureira

Quedan pocos días para que se viva la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor y la campaña promocional de este mega evento está llegando a su fin.

Este miércoles se desarrolló la última conferencia de prensa entre ‘Money’ y ‘The Notorious’, en donde ambos dejaron en claro quién será el ganador.

“He tenido un entrenamiento increíble. Mi resistencia cardiovascular está mejor que nunca, estoy preparado para los 12 rounds de tres minutos cada uno; no voy a bajar el ritmo en ningún momento, lo voy a presionar y voy a llevarlo al límite”, dijo el irlandés.

“Espero que así como estás dispuesto a dar, estés dispuesto a recibir”, devolvió el estadounidense.

“He tenido un entrenamiento muy duro con muchos puntos de vista y mejorando cada parte. He estado en este deporte por más de 20 años y lo he tomado muy en serio”, sostuvo Mayweather, para luego agregar que: “Tengo un récord de 49-0 y nunca me han regalado nada. El Sábado 26 de Agosto tampoco será así”.

‘Money’, además, reconoció que al frente tendrá a “un rival duro y no será una pelea fácil, es competitivo, sé que ha tenido un gran entrenamiento también. Creo que será una gran pelea. En el octágono él es como yo porque da lo mejor de sí mismo”, comentó en declaraciones que recoge el sitio oficial de la UFC.

Respecto a lo anterior, McGregor tomó una postura distinta. “No cometeré ningún error. Estaré triste por él porque voy a vencerlo. No está a mi nivel ni cerca de ser el hombre que yo soy”, expresó.

La pelea está pactada para el sábado 26 de agosto en el cuadrilátero del T-Mobile Arena de Las Vegas.

