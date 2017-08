¿encontraste un error? avísanos

La confianza de McGregor: "Floyd está asustado, sabe que una avalancha golpeará su cabeza"



Publicado por Pablo Velozo

Está más desafiante que nunca. A tres días de su mediático y esperado combate contra Floyd Mayweather, el irlandés Conor McGregor (21-3) no deja de enviar ‘amenazantes’ mensajes contra su rival.

El especialista de las Artes Marciales Mixtas, que deberá enfrentar sobre el cuadrilátero a uno de los mejores boxeadores en la historia, se tiene fe y no lo oculta.

“Quiero darle una paliza a quien representa el boxeo, para que también sepan que puedo liderar en los dos deportes“, opinó Conor en su arribo a Las Vegas.

En la misma línea, el europeo declaró por la alta expectativa que “toda mi vida ha sido llena de retos. A mí no me extraña el ambiente ni lo que esta pelea ha provocado. Yo lo dije: no vengo a tomar una parte vengo a tomarlo todo”, agregó.

En relación a su rival, ‘The Notorious’ aseguró que “me parece que Floyd está asustado porque sabe que una avalancha golpeará su cabeza”.

Durante el arribo de McGregor a la Plaza Toshiba su equipo coincidió con el de Mayweather mientras éste se retiraba del lugar, generando un conato de trifulca que fue controlado rápidamente, en medio de insultos entre los dos peleadores.

