Mayweather reitera que ganará por KO a McGregor: "Veo a Conor muy pesado"



Publicado por Pablo Velozo

Sigue ‘amenazando’ a su rival. Floyd Mayweather (49-0) arribó esta jornada a Las Vegas, ciudad donde el próximo sábado enfrentará a Conor McGregor sobre el cuadrilátero, en una pelea que ha sido denominada como ‘la del milenio’.

Según ‘The Pretty Boy’, cumplirá con su promesa de vencer a McGregor por KO y de no llevar la pelea a la distancia.

“Estoy aquí (de regreso) por los aficionados de todo el mundo y es por eso que quiero cumplirles la promesa de acabar con Conor”, enfatizó el autoproclamado ‘The Best Ever’ (TBE) a la AFP.

No obstante, con 40 años acepta haber cambiado ciertas rutinas en su campamento para no sufrir estragos en su condición física.

“En este campamento hice todo lo que he hecho siempre. Claro ahora soy un tipo con más años. Tuve cuidado de tomar los descansos necesarios para no sufrir sobrecargas musculares. Pero hice una gran preparación, de eso no hay duda”, agregó Floyd, quien criticó el estado físico de su oponente, a quien calificó de estar por encima del peso pactado para el combate.

“Yo veo a Conor muy pesado. Creo que andará por 164 libras así que no sé si podrá perder diez libras en lo que resta de la semana (154). No me sorprendería que fallara en el pesaje”, agregó.

No obstante, dejó en claro que respeta el estilo del irlandés. “Es un peleador competitivo muy bueno de pie”, dijo.

Mayweather también destacó el hecho de que en la cartelera de respaldo se encuentren dos de sus pupilos.

“En mi empresa estamos construyendo el futuro. Estamos creando nuevas figuras. Gervonta (Davis) y Badou (Jack) son parte de Mayweather Promotions y pueden constituirse en el futuro de esta compañía”.

