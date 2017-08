¿encontraste un error? avísanos

El potente mensaje de Robinson Mendez a ’Guga’ Ortíz: "Este no es el fin. Ánimo campeón"



Publicado por Jeser Lara

Robinson Mendez, considerado el mejor tenista paralímpico en la historia de Chile, le dedicó un potente y emotivo mensaje al campeón nacional de enduro Gustavo “Guga” Ortíz, quien sufrió hace poco un accidente en Canadá, el cual lo dejará sin poder caminar por el resto de su vida.

A través de su página de Facebook el deportista solidarizó con “Guga”. Y quien mejor que él para hacerlo, pues a los 12 años una bala loca impacto en su espalda, dejándolo en silla de ruedas.

“Al saber de tu accidente “Guga” Ortíz fue inevitable recordar la mía. Ambos deportistas y por cosas del destino quedamos en silla de ruedas… han pasado 20 años, vivo mi vida pleno y con muchos de mis sueños cumplidos… Pero sobre todo, muy feliz”, dijo.

Mendez alentó al deportista y le enseñó que esto no es el fin, sino el principió de una nueva aventura.

“Encuentro una lata que los medios publiquen que es terrible o una pena lo que estás viviendo. Porque sin duda, con tu actitud que es la misma que tuve a los 12 años cuando impactó la bala mi espalda. Este no es el fin, sino que es el principio de tu reinvención ¡¡¡Ánimo campeón!!!”, añadió.

En conversación con BioBioChile, el deportista paralímpico e refirió a las palabras que le dedicó a “Guga”, señalando que es una historia que le tocó mucho.

“Fue inevitable no acordarme de él, por eso decidí enviarle palabras de aliento. Me tocó mucho. Cuando niño soñaba con ser futbolista, con ser como Iván Zamorano, pero una bala loca quiso lo contrario”, dijo.

Además, Mendez agregó que la clave para poder salir adelante está solo en la cabeza de Ortíz, ya que la discapacidad “no está en las extremidades, sino que en la mente”.

“La clave está en la convicción y actitud. Puedes tenerlo todo pero si no parte de ti no servirá. La discapacidad no está en las extremidades, sino que en la cabeza”, cerró.

