Sergio Vigil podría partir de la selección si no se construye una cancha para la selección



Publicado por Raúl Galdames

Hicieron historia en la Copa Panamericana de Hockey sobre Césped y es que luego de un gran torneo, Chile cayó en la final con Argentina pero se fueron con la frente en alto y con la plata colgando del cuello. Histórico.

Los resultados están más que a la vista. Luego de este certamen las ‘Diablitas’ han dado que hablar pero ahora no por algo que esté ocurriendo dentro de la cancha, sino que por la posible partido del entrenador Sergio ‘Cachito’ Vigil.

¿La razón? la falta de una cancha de hockey profesional de uso exclusivo para la selección tendría más que molesto al argentino.

La capitana del equipo, Camila Caram, señaló a BioBioChile que “desde el primer minuto en el que llegó dijo que si no nos hacían una cancha para las selecciones no iba a poder seguir trabajando porque es como que no tenga los materiales suficientes para poder entrenarnos”.

Caram agrega que “dijo que si no estaba lista a fines del año pasado se iba y la verdad ha sido bien paciente con todo esto”.

De hecho la capitana de las ‘Diablitas’ es más dura y comenta que “dicen que el 2023 va a estar lista la cancha pero creo que para eso fecha ya lo habremos perdido”.

Quedará esperar la repuesta de las autoridades y la Federación para ver qué pasará con el futuro de la cancha y de ‘Cachito’ Vigil.

Sobre el posible futuro del seleccionar, está el rumor de que Luciana Aymar, argentina nombrada como mejor jugadora del mundo en ocho ocasiones, llegue a la banca de las ‘Diablitas’.

Caram comentó que “no sé si es algo que le gustaría pero si lo encuentro interesante, creo que ella podría aportar mucho al hockey chileno”.

